Мане не стал бы звездой, окажись он в «Спартаке»: Ответ Асхабадзе

Роман Асхабадзе на днях заявил, что Садио Мане был в шаге от перехода в московский «Спартак». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему это заявление ничего не стоит.

В интервью разных функционеров и агентов есть такой жанр – рассказывать о том, как сорвался тот или иной переход. Они любят похвастаться, как находили какого-то таланта, который потом вырос в суперзвезду, и как могли его привезти в тот или иной клуб. Подобных историй миллион, причём не только в России. Однако всерьёз все эти разговоры не стоит воспринимать по нескольким причинам, и это проще всего разобрать на свежем кейсе.

Роман Асхабадзе рассказал, что Садио Мане был близок к переходу из «Зальцбурга» в «Спартак». То есть сенегалец ещё до перехода в «Саутгемптон» мог оказаться в России. На самом деле в самой этой истории нет ничего сенсационного. Асхабадзе далеко не первый, кто об этом рассказывал. «Спартак» действительно интересовался Мане, и об этом давно известно. Скауты «красно-белых» и многих других российских клубов умеют находить талантливых игроков, особенно когда они уже становятся заметными. Недавно Виктор Осимхен, который разрывает Серию А, говорил, что в своё время им интересовался тот же «Спартак». Да и вообще подобных историй миллион.

Когда в интервью функционер или агент говорит, что вот несколько лет назад он мог привезти в российский клуб игрока, который затем стал звездой, возникает ложное восприятие, что это действительно упущение. Мол, сложись событие иначе – и отечественный клуб получил бы топ-игрока. На примере «Спартака» можно это представление чуть усилить, вспомнив, что москвичи хотели в разные годы подписать Мохамеда Салаха и Джердана Шакири. То есть «красно-белые» могли собрать ливерпульское атакующее трио и замахнуться на большие еврокубковые успехи?

На самом деле – нет. Когда мы слышим подобные рассказы, многие почему-то представляют, что вот условный Мане мог бы в «Спартаке» стать той звездой, которой он и стал. Однако правда заключается как раз в том, что сенегалец стал тем, кем он является, как раз потому, что он выбрал не «красно-белых», а «Саутгемптон». Можно заменить «Спартак» и Мане на любой другой отечественный клуб и игрока из подобных рассказов, дело-то не в персоналиях. Неужели кто-то и правда считает, что Роберт Левандовски дорос бы до своего уровня, окажись он в «Сибири», которая реально могла подписать тогда ещё неизвестного форварда?

Доказать это довольно просто. Учитывая количество подобных рассказов, легко можно сделать вывод, что наши клубы умеют находить талантов. То есть команды подписывали игроков, у которых были предпосылки для роста и, возможно, даже для выступления за топ-клубы. Но много ли футболистов из России перебралось в таковые? Нет, это были единичные случаи и скорее исключения из правил. Российский чемпионат и до февраля прошлого года не был турниром, где футболисты вырастали в суперзвёзд. Переезд в наш чемпионат становился шагом вперёд для очень ограниченного числа игроков. Более того, как раз чаще наша Премьер-лига становилась трамплином для тех, кто приезжал из более слабых турниров. Сербы, словаки и остальные приезжали к нам, прогрессировали и двигались дальше. При этом случаев, когда бы к нам перебирались футболисты из чемпионатов Нидерландов, Бельгии, Шотландии и топ-лиг, а после этого оказывались в сильнейших клубах мира, вспомнить довольно сложно.

Кроме того, слушая подобные рассказы, как в тот или иной клуб мог приехать футболист, доросший до топ-уровня, надо не забывать одну простую вещь. Такие спикеры рассказывают как раз о тех, кого они когда-то предлагали, и которые в будущем действительно вышли на высокий уровень игры. При этом они уж точно отмалчиваются о тех, кто так и ничего не добился. Согласитесь, никому не интересно будет слушать о том, как сорвался переход какого-то футболиста, который так никем и не стал. Однако наивно полагать, что все функционеры и агенты предлагают сплошь восходящих звёзд.

В конце концов Асхабадзе мог привезти Мане, а привёз Патрика Эберта. Очень легко в интервью постфактум говорить, как можно было когда-то подписать звезду. Однако это лишь иллюзия, что случилась какая-то потеря.

Роман Андреев