Абаскаль вернул «Спартак» образца прошлой осени и показал, что контролирует ситуацию

В понедельник «Спартак» порадовал своих болельщиков не только победой, но и страстью. В матче с «Краснодаром» «красно-белые» продемонстрировали характер. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над ситуацией.

Кажется, критика, которая обрушилась на Гильермо Абаскаля в последнее время, не прошла незамеченной для испанца. Уже стартовый состав на матч с «Краснодаром» показал, что испанец хотел встряхнуть команду. Конечно, у Абаскаля были серьёзные кадровые проблемы, но перестроение сочетаний явно было связано не только с этим. «Спартак» вышел на поле с тремя центральными защитниками. При этом Абаскаль стал отдельно ротировать кадры. На скамейке остался любимец наставника Даниил Денисов, в то время как Леон Классен оказался в стартовом составе. Также Зобнин начал матч в запасе, в то время как Павел Маслов оказался в опорной зоне.

Правда, все перестановки по ходу первого тайма абсолютно не работали. «Спартак» играл откровенно плохо. Лучшее тому подтверждение даже не пропущенный гол, а замена уже на 36-й минуте. Абаскаль пытался как-то исправить ошибки в центре обороны и взбодрить среднюю линию. Счастье «Спартака», что в конце тайма команду спасла штанга после удара Сперцяна со штрафного. Попади он или Батчи на добивании – и вернуться в игру было бы сложно.

Во втором тайме «Спартак» всё же пропустил второй гол, но было видно, что «красно-белые» уже оживают. Судя по всему, в перерыве случился предельно жёсткий разговор, и москвичи стали приходить в себя. Второй пропущенный гол скорее стал катализатором, который лишь помог «Спартаку» завестись. Конечно, по этому эпизоду отдельно хочется понять, как Дуарте мог просто бросить бежать. Оборона «Спартака» — это вообще отдельная песня. Третий пропущенный гол в такой простой ситуации выглядел особенно дико, учитывая, с каким трудом команда отыграла первые два мяча.

В любом случае характер «Спартака» чувствовался. Уж по крайней мере после перерыва «красно-белые» вновь показали себя тем коллективом, которому прочили борьбу за чемпионство. Показательно «Спартак» себя повёл, когда Зиньковский вновь сравнял счёт. К тому моменту «красно-белые» сделали все замены и имели ультраатакующий состав. При равном результате, учитывая, как тяжело поединок складывался для москвичей, можно было ожидать, что подопечные Абаскаля уже отойдут и предпочтут обезопасить себя от поражения. Однако вместо этого «Спартак» ринулся вперёд за победой и добыл её. В этом был риск нарваться на контратаку, но и была та самая безудержная страсть, которой команда привлекала внимание осенью.

Стоит ли говорить, что это победа Абаскаля? Формально два гола забили люди, вышедшие на замену, более того – именно «джокеры» Николсон и тот же Зиньковский были ассистентами во втором и четвёртом мячах. Можно с уверенностью сказать, что именно замены испанца сработали и перевернули игру. Однако этот подход выглядит слегка упрощённым. Абаскаль перевернул игру не столько заменами, сколько тем, что нашёл правильные слова, чтобы взбодрить команду, чтобы завести её. Возможно, мы и вовсе увидели, как коллектив бился за своего наставника. Ходили же разговоры, что Абаскаль может в скором времени лишиться своего поста.

Пожалуй, главный вывод из матча против «Краснодара» заключается в том, что Абаскаль не потерял контакта с командой. Когда коллектив вытаскивает такой матч, нет сомнений, что с характером всё в порядке, а это невозможно, не доверяй футболисты тренеру. По игре к «Спартаку» хватает претензий. Однако понедельничный матч показал, что Абаскаля точно не стоит списывать, и ему ещё под силу вернуть яркую команду.

Роман Андреев