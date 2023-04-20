Денисов: «В матче с «Акроном» «Спартаку» не хватило реализации»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал поражение от «Акрона» (1:2) в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов.

Футболист посетовал на плохую реализацию со стороны своей команды, отметив, что вылет из турнира — не тот результат, на который рассчитывали «красно-белые», но ответственность за него должен нести весь коллектив.

«Конкретно с «Акроном» нам не хватило реализации моментов. Мы проигрываем и выигрываем все вместе. Сейчас нам надо подумать, что не так, и вместе прийти к решению проблемы», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

В финале Пути регионов «Акрон» встретится с «Краснодаром». В решающем же противостоянии Пути РПЛ соперничают ЦСКА и «Урал». Первая встреча этих команд завершилась с ничейным счётом 1:1.