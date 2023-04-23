Промес возвращается

Квинси Промес пропустил последние матчи «Спартака» из-за мышечной травмы. Сам нидерландский футболист дал комментарий по поводу своего состояния.

«Чувствую себя хорошо. Сегодня было что-то вроде финальной проверки. Я усердно работал, чтобы вернуться и стать ещё сильнее. Думаю, я готов помочь команде в понедельник», - сказал Промес на видео, которое было опубликовано на канале «красно-белых» в YouTube.

В понедельник, 24 апреля, «Спартак» проведёт домашний матч 24-го тура Премьер-лиги против «Краснодара». Игра стартует в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что Квинси Промес с 16 голами сейчас идёт вторым в рейтинге бомбардиров РПЛ этого сезона. На первое место вырвался Малком, который в субботу оформил дубль, и теперь у него 18 голов.