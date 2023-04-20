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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлестов – об Абаскале: «Разве в нём есть какой-то потенциал?»

20 Апреля 2023 • 18:49 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о ситуации на тренерском мостике. По словам Хлестова, «красно-белые» сейчас могли бы назначить даже Александра Мостового.

«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль - в нём разве есть какой-то потенциал? Любого сейчас туда поставь - а дальше как повезёт», - сказал Хлестов, чьи слова приводит «РБ Спорт»

«Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет!» - добавил экс-футболист «красно-белых».

Напомним, что в среду «Спартак» сенсационно проиграл «Акрону» и вылетел из Кубка России. Что касается Премьер-лиги, то сейчас команда Гильермо Абаскаля располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

Следующий матч «Спартак» проведёт 24 апреля – против «Краснодара» на своём поле.

Хлестов назвал главную проблему «Спартака»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Хлестов Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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