Хлестов – об Абаскале: «Разве в нём есть какой-то потенциал?»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о ситуации на тренерском мостике. По словам Хлестова, «красно-белые» сейчас могли бы назначить даже Александра Мостового.

«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль - в нём разве есть какой-то потенциал? Любого сейчас туда поставь - а дальше как повезёт», - сказал Хлестов, чьи слова приводит «РБ Спорт»

«Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет!» - добавил экс-футболист «красно-белых».

Напомним, что в среду «Спартак» сенсационно проиграл «Акрону» и вылетел из Кубка России. Что касается Премьер-лиги, то сейчас команда Гильермо Абаскаля располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

Следующий матч «Спартак» проведёт 24 апреля – против «Краснодара» на своём поле.

Хлестов назвал главную проблему «Спартака»