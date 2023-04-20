Кечинов: «На игру «Спартака» приятно смотреть, в этом огромная заслуга Абаскаля»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Конечно, болельщики ожидали совсем других результатов. Но я не вижу никаких причин для того, чтобы менять тренера и кричать, что он не годится. У «Спартака» впервые за очень долгое время появилась игра – на команду приятно смотреть. И в этом огромная заслуга Абаскаля», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Эксперт уверен, что в следующем сезоне столичный клуб будет вести за борьбу за самые высокие позиции.

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. На данный момент «красно-белые» идут на третьей строчке в чемпионате России, набрав 45 очков.