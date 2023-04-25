Известен диагноз Кади после столкновения с Джикией

В понедельник вечером матч чемпионата России проводили «Спартак» и «Краснодар». По ходу второго тайма полузащитник «быков» Кади получил травму головы в столкновении с Георгием Джикией. Капитан «красно-белых» даже оказал первую помощь сопернику – достал западающий язык.

Телеграм-канал «Ложа прессы» располагает информацией о результатах обследования, которое прошёл Кади.

У полузащитника «Краснодара» Кади диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также подкожная гематома височно-скуловой области», - сообщает источник.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Краснодар» на своём поле со счётом 4:3.