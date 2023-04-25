Ахметов удивлён количеством судейских скандалов в России с ВАР

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов дал комментарий по поводу уровня судейства в России.

Футболиста удивляет количество судейских скандалов, учитывая наличие ВАР. Ахметов сказал, что занимающиеся судейством люди должны улучшать свою работу.

«Либо это низкий уровень судейства, либо какая-то предвзятость. По моему мнению, с ВАР ошибок стало ещё больше. Когда люди смотрят повтор, у них есть дополнительная помощь, должно быть минимум ошибок. Удивительно, почему мы допускаем столько скандалов в каждом туре», - сказал Ахметов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Краснодар» в понедельник вечером огорчил своих болельщиков гостевым поражением от «Спартака» со счётом 3:4. «Быки» уступили, хотя по ходу матча вели в счёте сначала 2:0, а позже 3:2.