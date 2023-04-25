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Федун: «Спартак» выручили замены»

25 Апреля 2023 • 07:01 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Бывший президент и владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал бурное окончание двадцать четвертого тура - его бывший клуб с трудом обыграл «Краснодар», игра закончилась со счетом 4:3. По мнению Федуна, игру для «Спартака» спасли вовремя проведенные замены. Они освежили футбол московского клуба, считает Федун

- «Спартаку» помогли замены — Промес и Зиньковский перевернули игру. Класс этих игроков запредельный. Кроме того, удача была на нашей стороне, - цитирует слова Федуна Sport24.

В следующем туре московский клуб сыграет с «Ростовом», это случится двадцать девятого апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Леонид Федун
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