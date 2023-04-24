«Краснодар» забил быстрый гол в ворота «Спартака»

В заключительном матче 24-го тура РПЛ «Спартак» принимает «Краснодар». Уже в самом начале поединка был открыт счёт. Гости провели атаку по левому краю поля, последовал сильный прострел вдоль рамки к линии вратарской, где Джон Кордоба в касание переправил мяч в сетку, опередив всех партнеров и соперников. Было подозрение на офсайд, но помощники на ВАР «на глаз» определили, что атака была проведена по всем правилам.

«Краснодар» выходит на пятое место, соперник - четвертый.

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