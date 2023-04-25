Билялетдинов: «Мои ожидания от матча «Спартак» – «Краснодар» оправдались»

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал исход матча «Спартака» и «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

«Мои ожидания от матча «Спартак» – «Краснодар» оправдались. Ожидал весёлый футбол — получил удовольствие от количества голов. Мне кажется, «Краснодар» не смог удержать преимущество, потому что не готов, что соперник прибавляет в концовке встречи», — заявил экс-футболист «Спартака» в интервью «Чемпионату». По его мнению, проблемой «красно-белых» является излишне атакующий футбол, что приводит к большим трудностям в обороне.

Напомним, что «Спартак» выиграл у «Краснодара» со счётом 4:3, оставшись на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.