Канчельскис: «Нынешний «Спартак» можно сравнить с цирком, вокруг постоянно какие-то жулики вьются»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о «Спартаке».

Эксперт сравнил московский клуб с цирком, заявив, что в «Спартаке» все думают лишь о своём финансовом обогащении, а не о результатах команды. По мнению Канчельскиса, именно такой подход привёл к тому, что «красно-белые» уступили «Акрону» (1:2) в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов.

«Раньше был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над клубом все смеются, у него дурная репутация. Вокруг «Спартака» постоянно какие-то жулики вьются. Все стремятся набить свои карманы», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 24 апреля против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.