Мостовой — о Николсоне: «Для нашего чемпионата Шамар — хороший нападающий, но он до сих пор не стал основным»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о будущем нападающего московской команды Шамара Николсона.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» не исключают возможной продажи 26-летнего футболиста за пять-шесть миллионов евро. По мнению Мостового, «красно-белым» стоит расстаться с ямайским форвардом, если по нему есть предложения.

«Для нашего чемпионата Шамар — хороший нападающий. Но он до сих пор не стал основным игроком «Спартака». Вроде бы был период, когда он играл в стартовом составе, но потом Шамар проиграл конкуренцию», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». В текущем сезоне нападающий провёл в составе «красно-белых» 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Николсона в 6,5 миллионов евро.