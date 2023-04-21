Баньяц: «После матча с «Крыльями» Ивич был очень зол»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался об игре против «Крыльев Советов» (2:2, 3:0 — пен) в рамках 1/2 финала Кубка России Пути регионов.

Напомним, что по ходу встречи «быки» вели со счётом 2:0, однако позволили самарской команде отыграться уже в добавленное арбитром время. По словам Баньяца, после игры главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич был очень зол.

«Он был очень зол, и недоволен нашей игрой, особенно во втором тайме. Он сказал, что так действовать нельзя и в следующий раз нужно быть сконцентрированными на все сто процентов», — цитирует Баньяца «РБ Спорт».

В финале Пути регионов «Краснодар» встретится с тольяттинским «Акроном». Эта игра состоится в начале мая и пройдёт она на домашней арене «быков».