Кечинов считает, что «Спартак» завоюет серебро чемпионата России

Бывший спартаковец Валерий Кечинов считает, что «красно-белые», несмотря на все неудачи, займут второе место по итогам сезона в РПЛ.

«Верю в то, что «Спартак» в тройке будет. Более того, верю, что он будет вторым. «Ростов» тоже может играть нестабильно», - цитирует Кечинова «Матч ТВ».

Ранее Валерий Кечинов дал большое интервью нашему сетевому изданию, в котором порассуждал о вчерашнем провальном матче «красно-белых» в Кубке России. Напомним, сутки назад «Спартак» проиграл в гостях «Акрону» (1:2) и вылетел из Кубка России.

На данный момент в Премьер-лиге «Спартак» идёт на третьем месте, у клуба 45 набранных очков. У «Ростова» со второй строчки на одно больше.