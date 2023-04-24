«Краснодар» снова ведёт в матче со «Спартаком» после удара Сперцяна

Подходит к концу заключительный матч 24-го тура Премьер-лиги, в котором «Спартак» принимает «Краснодар». Столичная команда пропустила голы после ударов Джона Кордобы и Жоау Батчи. Правда, «красно-белые» за пять минут перевернули всё с ног на голову после голов Александра Соболева с пенальти и с игры. Тем не менее, ничейный счет на табло продержался недолго. Алексей Ионов вывел на ударную позицию Эдуарда Сперцяна, который прицельно перебросил голкипера «Спартака», который застыл в полупозиции.

Счет стал 3:2 в пользу краснодарцев. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.