Чанов высказался о перспективах Сафонова в Европе

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил перспективы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в Европе. Ранее сообщалось, что ближайшим летом 24-летний футболист может быть отдан в аренду клубу, который имеет возможность выступать в еврокубках.

«Матвей перспективный вратарь. Насколько он готов? Это надо проверять. Вот уедет и скажем, а сейчас мы можем только предполагать», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Сафонов провёл 29 матчей, в которых пропустил 41 гол и в 10 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что вратарь является воспитанником «Краснодара» и выступает за эту команду на протяжении всей своей профессиональной карьеры.