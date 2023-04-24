Полузащитник «Краснодара» Кривцов мог оказаться в «Шиннике»

Пресс-атташе «Торпедо-Владимир» Владимир Никольский рассказал, как в 2020 году полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов мог перейти в «Шинник».

Никольский вспомнил, как стал свидетелем разговора между тренерами «Торпедо» и «Шинника» после одного из матчей, когда Кривцов выступал за команду из Владимира.

«Побегалов сказал Вязьмикину: «Владимирыч, отдай парня. Крутой игрок, будет в сборной». Вязьмикин ответил: «Ну как мы его отдадим? Сами только его подписали», — цитирует Никольского «Чемпионат».

После «Торпедо» в карьере Кривцова была «Томь», а летом 2021 года он перешёл в «Краснодар». В текущем сезоне 20-летний полузащитник провёл в составе «быков» 26 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.