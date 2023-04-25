Салихова: «Судья молодец, не повёлся»

Супруга бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна, эпатажная Зарема Салихова, похвалила арбитра, который обслуживал заключительный матч двадцать четвертого тура российского чемпионата.

Речь идет об игре «Спартака» с «Краснодаром», в котором «красно-белые» одержали волевую победу с хоккейным счетом 4:3. По ее словам, арбитр показал себя «молодцом», так как не купился на просьбы назначить пенальти.

- Судья тоже молодец, не повелся на мольбы «Краснодара» о несуществующем пенальти, - цитирует слова Салиховой Metaratings.ru.

В следующем туре московский клуб сразится со своим конкурентом в борьбе за медали - «Ростовом».