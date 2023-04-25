Батчи высказался о состоянии Кади

Полузащитник «Краснодара» Жоао Батчи поделился мнением о ситуации, которая произошла с его одноклубником Кади по ходу матча 24-го тура РПЛ против «Спартака» (3:4).

Напомним, что в начале второго тайма после столкновения с защитником «красно-белых» Георгием Джикией 26-летний бразилец упал на газон и смог покинуть поле только на носилках. Позже стало известно, что у Кади был выявлен перелом лицевой кости.

«Не знаю о состоянии Кади, но надеюсь, что всё будет хорошо. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле», — цитирует Батчи Sport24.

В текущем сезоне Кади провёл за «Краснодар» 11 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Цвета российского клуба бразилец защищает с начала нового года.

После 24 туров РПЛ «быки» занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Спартак» же идёт на третьей строчке, имея 48 баллов в своём активе.