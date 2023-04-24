Ловчев высказался о возможной отставке Абаскаля

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об информации о возможной отставке главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля.

Эксперт отметил, что считает данные разговоры странными, и он не думает, что «Лукойл» начнёт заниматься поиском нового тренера.

«Кроме того, надо признать, что Абаскаль действительно слепил команду, которая играет в хороший футбол в атаку. И есть фактор, который влияет сейчас на результат — травмированы несколько основных игроков, а на Кубок трое еще и дисквалифицированы», - написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.

Сегодня, 24 апреля, «красно-белые» сыграют против «Краснодара». Прямая текстовая трансляция пройдёт на сайте LiveResult.ru.