Кордоба – самый результативный игрок РПЛ этой весной

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба в сегодняшнем матче против «Сочи» отметился ассистом. Таким образом, у нападающего уже пять голов и три голевых передачи этой весной. Как сообщает аналитический портал Opta, Кордоба является лидером весенней части РПЛ по количеству голевых действий.

Всего у колумбийца в этом сезоне 27 матчей за свой клуб в РПЛ и в Кубке России, в которых он забил 14 голов и отдал четыре ассиста.

Напомним, что сегодня «быки» на выезде отправили два безответных мяча в ворота «Сочи», поднявшись на шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.