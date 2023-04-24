Абаскаль: «Однозначно Промес готов, именно поэтому он сегодня в заявке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Гляжу на состав и понимаю, что сегодня «Спартак» играет в три центральных защитника. Сегодня Маслов играет в опорной зоне. Если это так, с чем связан именно такой выбор?

- Состав обусловлен тем, что у нас отсутствуют некоторые футболисты, также у нас были карточки в прошлых матчах, дисквалификации. Но на поле решает не состав, не то, в каких сочетаниях находятся футболисты, а то, кто лучше этого хочет, у кого больше желания, кто лучше настроен. И сегодня мы готовы к этой игре.

- Квинси Промес сегодня в заявке, он среди запасных. Готов ли он выйти в какой-то момент, или пока это далеко?

- Однозначно Квинси Промес готов, именно поэтому он сегодня в заявке. Всегда, когда он был в заявке, он был готов. Сегодня он готов еще лучше. У него большое желание себя проявить. Он пять матчей пропустил и сегодня готов помочь команде, если такая возможность будет.