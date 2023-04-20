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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аленичев: «Абаскаль далёк от контроля раздевалки»

20 Апреля 2023 • 15:02 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал нынешнего наставника московской команды Гильермо Абаскаля после поражения «красно-белых» от «Акрона» (1:2) в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов.

По мнению Аленичева, сейчас испанский специалист далёк от контроля раздевалки. Эксперт считает, что мыслями Абаскаль может находиться уже в другой команде.

«Руководству нужно делать свои выводы. Может быть, у него уже есть предложение от другого клуба? Может быть, есть предварительные контакты с европейскими командами?» — цитирует Аленичева «Комсомольская правда».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года. После 23 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 45 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев Гильермо Абаскаль
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