Аленичев: «Абаскаль далёк от контроля раздевалки»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев раскритиковал нынешнего наставника московской команды Гильермо Абаскаля после поражения «красно-белых» от «Акрона» (1:2) в матче 1/2 финала Кубка России Пути регионов.

По мнению Аленичева, сейчас испанский специалист далёк от контроля раздевалки. Эксперт считает, что мыслями Абаскаль может находиться уже в другой команде.

«Руководству нужно делать свои выводы. Может быть, у него уже есть предложение от другого клуба? Может быть, есть предварительные контакты с европейскими командами?» — цитирует Аленичева «Комсомольская правда».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года. После 23 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 45 очков.