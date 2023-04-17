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Кузьмичёв считает, что академии «Краснодара» и «Барселоны» могут посоперничать друг с другом

17 Апреля 2023 • 21:31 Комментировать
Спартак Москва
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Краснодар
24.04 19:00

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился своим мнением местах воспитания футболистов каталонской «Барселоны».

«Даже сравнивать [российские академии с академией «Барселоны»] нельзя. Единственный, кто по каким-то техническим возможностям может посоперничать с «Барселоной» — это «Краснодар», - приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Одной из самых прославленных академий «сине-гранатовых» является «Ла Масия», известными воспитанниками которой, среди прочих, являются Сеск Фабрегас, Жерар Пике, Педро и Лионель Месси.

Сам же клуб в данный момент находится на вершине Примеры, обгоняя ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Краснодар Владимир Кузьмичёв
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