Кузьмичёв считает, что академии «Краснодара» и «Барселоны» могут посоперничать друг с другом

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв поделился своим мнением местах воспитания футболистов каталонской «Барселоны».

«Даже сравнивать [российские академии с академией «Барселоны»] нельзя. Единственный, кто по каким-то техническим возможностям может посоперничать с «Барселоной» — это «Краснодар», - приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Одной из самых прославленных академий «сине-гранатовых» является «Ла Масия», известными воспитанниками которой, среди прочих, являются Сеск Фабрегас, Жерар Пике, Педро и Лионель Месси.

Сам же клуб в данный момент находится на вершине Примеры, обгоняя ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на 11 очков.