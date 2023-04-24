«Спартак» снова перевернул игру с «Краснодаром» и уже ведёт

Матч 24-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» получается очень событийным. Если в первом тайме отличился только Джон Кордоба, то после перерыва Жоау Батчи перехватил мяч на своей половине поля и забил второй гол. А Александр Соболев ответил дублем, дважды поразив ворота Матвея Сафонова в течение пяти минут. Гости снова повели после удара Эдуарда Сперцяна, который перебросил вратаря. «Спартак» еще раз отыгрался. Удар Антона Зиньковского примерно от линии штрафной, казалось, не был опасным, но рикошет от защитника оставил не у дел голкипера гостей - 3:3. Одна из следующих атак, и Квинси Промес из пределов штрафной со второй попытки отправил мяч в сетку - 4:3.

Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.