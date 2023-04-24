Форвард «Краснодара» Кордоба поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Российской премьер-лиги, в котором «быки» на выезде сыграют против московского «Спартака».

Нападающий отметил, что его команде нужно думать о хорошем результате и настраиваться только на положительные эмоции.

«Мы будем делать акцент на то, что уже у нас получается. Но мы также будем развиваться и становиться еще лучше. «Спартак» — это «Спартак», с ним всегда непросто», - приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Центральный матч тура состоится сегодня, 24 апреля, на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдет на сайте LiveResult.ru.