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Ивич объяснил невыход Кривцова на матч со «Спартаком»

24 Апреля 2023 • 18:44 Комментировать
Спартак Москва
0:1
Краснодар
1 3.50 X 3.45 2 2.10
1-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Сегодня есть игроки, отсутствующие по довольно важным причинам. Например, Кайо, который дисквалифицирован, а также Черников, который травмирован. Но есть Кривцов, который на замене сегодня, футболист, который в последнее время результативно играет. Почему его нет в старте сегодня?

- Никита, конечно, провел хорошие игры, определенно, но он пропустил нашу предсезонку. И вот сейчас то, что матчи мы проводим очень часто, каждые три-четыре дня, выставлять его на поле - это определенный риск здоровью, не хочется травм. Это игрок, который часто выходит на поле, борется за свою позицию, но иногда ему приходится на скамейке посидеть. Игроки, которые находятся на скамейке, мы от них ждем, чтобы они вышли на поле и помогли команде. Так что он готов полностью.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Никита Кривцов
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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