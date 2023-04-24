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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баньяц поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

24 Апреля 2023 • 17:40 Комментировать
Спартак Москва
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Краснодар
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Через 0 ч. -1 мин.

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался о предстоящем матче Премьер-лиги против столичного «Спартака».

«В каждом матче мы играем на победу, поэтому игра против «Спартака» не исключение. Сейчас у нас хорошая серия, мы выиграли три игры подряд в РПЛ. Хотим продлить эту серию и сегодня», — приводит слова сербского хавбека издание «РБ Спорт». По его словам, «быки» хотят взять реванш за предыдущую встречу с «красно-белыми», отметив, что в том поединке у «Краснодара» была другая команда.

Напомним, что заключительный матч 24-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдёт сегодня, 24 апреля, на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Михайло Баньяц
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