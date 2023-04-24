Баньяц поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц высказался о предстоящем матче Премьер-лиги против столичного «Спартака».

«В каждом матче мы играем на победу, поэтому игра против «Спартака» не исключение. Сейчас у нас хорошая серия, мы выиграли три игры подряд в РПЛ. Хотим продлить эту серию и сегодня», — приводит слова сербского хавбека издание «РБ Спорт». По его словам, «быки» хотят взять реванш за предыдущую встречу с «красно-белыми», отметив, что в том поединке у «Краснодара» была другая команда.

Напомним, что заключительный матч 24-го тура Премьер-лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдёт сегодня, 24 апреля, на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.