Тарханов: «Краснодар» сам отдал матч, «Спартак» не был лучше»

Знаменитый российский специалист Александр Тарханов прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Краснодар» сам отдал этот матч, «Спартак» не был лучше «быков». После 2:0 краснодарцы расслабились, а «Спартак» их грамотно поймал на этом. Можно сказать, что результат во многом аномальный. Индивидуальные ошибки решили исход этой встречи», — заявил Тарханов в интервью изданию «РБ Спорт». Специалист отметил, что ему понравился такой футбол, где атака идёт на атаку, также выразив надежду, что болельщики получили удовольствие от встречи.

Напомним, что московский «Спартак» одержал победу со счётом 4:3, оставшись на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.