Ловчев — о Дуарте: «Это что такое вообще?»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал новобранца московской команды, защитника Алексиса Дуарте.

По мнению ветерана, у «Спартака» есть очевидные проблемы в обороне, которые клубу предстоит решать путём подписания новых футболистов. Ловчев считает, что Дуарте, пополнивший состав команды минувшей зимой, пока свой трансфер не оправдывает.

«У меня большие вопросы к Эшуорту — Дуарте это что такое вообще? Как игрок такого уровня мог появиться в «Спартаке», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

В составе «Спартака» 23-летний парагваец успел провести четыре игры, не отметившись в них результативными действиями. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут сегодня, 24 апреля, против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.