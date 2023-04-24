Деменко: «В матче «Спартак» — «Краснодар» фаворита нет»

Экс-футболист «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором встретятся его бывшие команды.

По мнению эксперта, шансы «Спартака» и «Краснодара» в предстоящей игре равны. При этом Деменко отметил, что возвращение в строй лидера «красно-белых» Квинси Промеса должно положительно сказаться на игре хозяев.

«В этой игре нет фаворита, поэтому и «Краснодар», и «Спартак» могут победить. Думаю, возвращение Промеса однозначно повлияет на «красно-белых». Джикия также может сыграть», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 24 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.