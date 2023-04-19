Агент Сафонов: «Абскаль «поплыл»

Российский агент Алексей Сафонов высказался после вылета «Спартака» из Кубка России. Напомним, час назад «красно-белые» уступили «Акрону» в Жигулёвске – 1:2.

«Абаскаль поплыл, не ожидал от него такого. Я бы теперь на месте руководителей «Спартака» задумался, так как это серьёзный плевок», - заявил Сафонов Rusfootball, добавив, что московская команда застопорилась.

Также, по мнению Сафонова, «Акрон» смог победить и благодаря искусственному газону.

«Волжане не захотели играть на другом стадионе, а из-за своего они выжали максимум», - добавил эксперт.

Прямо сейчас выясняется следующий соперник «Акрона» в финале Пути регионов – за второе место в нём сражаются «Краснодар» и «Крылья Советов».