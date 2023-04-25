Радимов — о Дуарте: «Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника»

Российский тренер Владислав Радимов раскритиковал игру защитника «Спартака» Алексиса Дуарте после матча с «Краснодаром» (4:3).

«Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника». И ведь это не первый такой провал. Отвратительная игра с «Уралом», на Кубок с «Акроном», а теперь вот такая игра с «Краснодаром», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

При этом специалист отметил, что еще больше вопросов у него к тем людям, которые привезли этого футболиста за четыре миллиона евро.

В текущем сезоне 23-летний Дуарте принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.