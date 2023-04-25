Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов — о Дуарте: «Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника»

25 Апреля 2023 • 17:11 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Российский тренер Владислав Радимов раскритиковал игру защитника «Спартака» Алексиса Дуарте после матча с «Краснодаром» (4:3).

«Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника». И ведь это не первый такой провал. Отвратительная игра с «Уралом», на Кубок с «Акроном», а теперь вот такая игра с «Краснодаром», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

При этом специалист отметил, что еще больше вопросов у него к тем людям, которые привезли этого футболиста за четыре миллиона евро.  

В текущем сезоне 23-летний Дуарте принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владислав Радимов Алексис Дуарте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
17:48 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Не думаю, что «Урал» опустится в зону стыковых матчей»
17:45 · Россия. Премьер-лига
«Ивич должен сделать выводы» — Генич
17:35 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что «Спартак» может быть страшной силой
17:27 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на новость о проверке полицией травмы Кади
17:24 · Россия. Премьер-лига
Шалимов прокомментировал исход матча ЦСКА и «Локомотива»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Полиция проверяет травму Кади в матче со «Спартаком»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Митае: «Так выходить на замену непростительно»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили раскритиковал уровень легионеров в РПЛ
17:11 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о Дуарте: «Таких разгильдяев нужно выгонять не то что из «Спартака», а даже из «Шинника»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Известен диагноз Кади после столкновения с Джикией
16:56 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Динамо» не хватает спортивной злости»
16:50 · Россия. Премьер-лига
Петржела высказался о претензиях Кокорина к «Динамо»
16:44 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» могут пойти дальше ЭСК и обратиться в правоохранительные органы из-за судейства
16:44 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: Промес может стать лучшим легионером в истории РПЛ
16:38 · Россия. Премьер-лига
Губерниев отметил слабый уровень Слуцкого как ведущего
Все новости
Рекомендуем