Алексей Мелёшин: «Абаскаль — высококвалифицированный специалист, победы придут»

Тренер академии «Спартака» Алексей Мелёшин прокомментировал работу Гильермо Абаскаля на посту наставника «красно-белых».

«Гильермо – высококвалифицированный специалист. Он сам все прекрасно понимает и во всем разберется. Я уверен, что у команды все наладится. Придут победы и качественная игра», — приводит слова Мелёшина «Чемпионат».

После 23 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 45 набранных очков. Ранее команда Абаскаля вылетела из Кубка России, проиграв «Акрону» (1:2).

В следующем матче «красно-белые» примут «Краснодар» (24 апреля в 19:00 по мск).