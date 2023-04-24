«Спартак» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В 24-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Краснодар».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Краснодар
Доступ после регистрации
Протокол игры
|11'Кордоба Джон (0:1)
Селихов Александр•Джикия Георгий• 31'Чернов Никита36' (Зобнин Роман (36') •Дуарте Алексис•Классен Леон•Игнатов Михаил•Маслов Павел•Пруцев Данил•Тавареш Томаш•Соболев Александр Сергеевич•Бальде Диао Кейта
24 апреля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
Бан пользователя