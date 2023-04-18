Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов назвал худший период в современной истории «Спартака» эксклюзив

18 Апреля 2023 • 21:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
24.04 19:00

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил московский клуб с 101-м днём рождения.

- Можете назвать своего самого яркого одноклубника? Может быть, нескольких?

- Дмитрий Аленичев и Егор Титов.

- Чем они принципиально отличались от остальных футболистов?

- Они отлично понимали меня на поле.

- А самого яркого тренера можете выделить?

- Я успел поиграть только при Романцеве и немного при Ярцеве. Мне сложно выделить кого-то из них.

- Можете выделить лучший период в истории клуба?

- Лучший период был в 90-е годы. Тогда мы много раз становились чемпионами и вообще побеждали почти во всех турнирах, в которых участвовали.

- А худший период современной истории?                                                                            

Реклама


- Наверное, это был отрезок, когда команда 16 лет не могла выиграть чемпионат.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Егор Титов Дмитрий Аленичев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
23:14 · Россия. Первая лига
Понсе: «У Калешина мышление победителя»
23:05 · Россия. Первая лига
Игрок «Акрона» Понсе: «В карьере любого футболиста есть высшая точка и низшая»
22:34 · Кубок России
Пименов: «Сказка «Акрона» закончится завтра»
22:27 · Россия. Первая лига
Игрок «Акрона» уверен, что Евгений Калешин может возглавить любой клуб РПЛ
22:17 · Россия. Премьер-лига
Выставка к столетию «Динамо» в ГУМе проработает до конца весны
21:53 · Кубок России
Гранат: «Думаю, «Спартак» пройдёт в следующую стадию»
21:45 · Кубок России
Гришин: «Надеюсь, что ЦСКА продолжит победную серию в матче с «Уралом»
21:38 · Кубок России
Мостовой – о матче «Акрон» - «Спартак»: «Я слабо верю в сенсацию»
21:32 · Кубок России
Масалитин: «У ЦСКА есть результат, но пропала игра»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Акрона» Понсе рассказал об интересе «Химок»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Газинский оценил своё состояние после травмы
20:46 · Россия. Премьер-лига
Черевченко: «Дзюба усилил «Локомотив» в два раза»
20:45 · Кубок России
«Спартак» прилетел на матч с «Акроном» без Промеса, Хлусевича и Мозеса
20:42 · Россия. Премьер-лига
Черчесов поздравил «Динамо» со столетием 1
20:38 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита»
Все новости
Рекомендуем