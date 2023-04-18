Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поздравил московский клуб с 101-м днём рождения.

- Можете назвать своего самого яркого одноклубника? Может быть, нескольких?

- Дмитрий Аленичев и Егор Титов.

- Чем они принципиально отличались от остальных футболистов?

- Они отлично понимали меня на поле.

- А самого яркого тренера можете выделить?

- Я успел поиграть только при Романцеве и немного при Ярцеве. Мне сложно выделить кого-то из них.

- Можете выделить лучший период в истории клуба?

- Лучший период был в 90-е годы. Тогда мы много раз становились чемпионами и вообще побеждали почти во всех турнирах, в которых участвовали.

- А худший период современной истории?

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- Наверное, это был отрезок, когда команда 16 лет не могла выиграть чемпионат.