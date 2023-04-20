Сафонов высказался о своём возможном уходе из «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал слухи о своём возможном уходе из клуба ближайшим летом. Ранее сообщалось, что «Краснодар» может отдать голкипера в аренду одному из европейских клубов.

24-летний футболист не исключил свой возможный переход, отметив при этом, что ему ничего не известно о предложениях со стороны других клубов.

«Мне никаких инсайдов не говорят. Я просто выхожу и играю. Если что-то будет, тогда расскажу об этом», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «Краснодар» 29 матчей, пропустил 41 гол и в 10 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.