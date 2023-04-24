Джикия достал язык игроку «Краснодара» после болезненного удара в голову

«Спартак» и «Краснодар» выясняют отношения в матче 24-го тура чемпионата России. В начале второго тайма на поле произошёл неприятный момент. Кади получил удар в область виска в борьбе с Георгием Джикией. Возможно, игрок «Краснодара» на какое-то мгновение потерял создание, и капитан «Спартака» принялся доставать сопернику западающий язык.

Кади при получении дальнейшей помощи находился в создании, но продолжить игру не смог – футболиста увезли с поля на электрокаре. На замену в срочном порядке вышел Алексей Ионов.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Спартаком» и «Краснодаром» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.