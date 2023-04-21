Мовсисян: «Думаю, Федун мог отдать жизнь за «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян поделился мнением об экс-президенте московского клуба Леониде Федуне.

Армянский футболист отметил человеческие качества Федуна, вспомнив о том, как сильно бывший владелец переживал за «Спартак».

«Суперчеловек! Он очень переживал за «Спартак», всё делал для клуба. Думаю, мог даже жизнь отдать за «Спартак», — приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

Напомним, Федун руководил «Спартаком» с 2004 по август 2022 года. В период его работы «красно-белые» по одному разу выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. По мнению Мовсисяна, в достижении спортивных результатов большую роль играют финансовые возможности клуба, приведя в пример «Зенит», сумевший собрать в России сильнейший состав.

После 23 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 45 очков.