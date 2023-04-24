Соболев, Зиньковский и Промес запустили невероятный камбэк, а «Спартак» и «Краснодар» опять выдали результативный триллер

Московский «Спартак» и «Краснодар» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Встреча 24-го тура РПЛ состоялась 24 апреля на стадионе «Открытие Арена».

В понедельник завершали 24-й тур РПЛ «Спартак», неожиданно вылетевший из Кубка России от «Акрона», и «Краснодар», выбивший «Крылья Советов» из этого же турнира. Последние результаты у команд вообще разные – «быки» только побеждают, а у «красно-белых» игра разладилась. Не лучшая форма соперника и отсутствие в старте Промеса вообще мотивировали краснодарцев, явно прибывших за победой.

Выполнять свой план «быки» начали довольно быстро. Первый же угловой удар стал голевым: Эдуард Сперцян разыграл корнер с Кади и прострелил в центр вратарской площади, там Кордоба опередил Чернова и коленом занёс мяч в сетку – 0:1. Абаскаль эту ошибку запомнит и на 35-й минуте снимет Никиту с игры, заменит его Роман Зобнин. А команды пока возьмут паузу, чтобы перед перерывом обменяться опаснейшими моментами.

Игнатов бросил в прорыв Тавареша, Томаш забросил на дальнюю штангу, замыкал которую Классен. Леон пробил в касание, но немного в створ не попал. Спустя минуту Кади заработал стандарт, а Сперцян шикарно пробил и сотряс штангу ворот. Было ещё и добивание Жоау Батчи, но здесь уже выручил «Спартак» Александр Селихов. В перерыве Абаскаль произвёл ещё две замены, выпустив Промеса и Денисова. Ситуацию нужно было спасать.

Правда, для начала «Спартак» погрузился чуть глубже. Денисов ужасной передачей подставил Дуарте, Алексис почему-то решил прогуляться рядом с Батчи, мяч перехватившим. А Жоау пробежал метров 60, добрался до штрафной площади и шикарным обводящим ударом завершил эпизод – 0:2. И только «Спартак» нырнул в пучину, как за пять минут сделал счёт равным.

Дублем стрельнул Александр Соболев. Для начала он сам заработал, эффективно укрыв мяч корпусом от Рамиреса, и реализовал пенальти. А затем сыграл на добивании после коварного удара Антона Зиньковского – 2:2. Быстро «Спартак» в игру вернулся, но качели-то на этом не закончились. Сперцян упал в штрафной площади – арбитр фола не увидел. Тогда Эдуард разозлился и отличился с игры. Главным героем стал Ионов, выполнивший техничную скидку после ошибки Классена, а Сперцян уже перекинул голкипера – 2:3.

«Спартак» с «Краснодаром» обожают выдавать результативные триллеры, вот и тут остановиться не смогли. Джикия забросил на Соболева, Александр скинул мяч поперёк штрафной площади и слёту пробил Антон Зиньковский. Мяч задел Рамиреса, юркнув в противоход Сафонову – 3:3. «Спартак» включил максимум эмоций, рванул за победой и своего добился. Николсон танком протаранил защитника, катнул в центр на Промеса, а Квинси в окружении четырёх защитников за две попытки пробил Сафонова – 4:3. В концовке гости ещё устроили огненный штурм, но там были только эмоции, без моментов. Невероятный матч на «Открытие Арене» завершился валидольной победой хозяев.