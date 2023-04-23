Промес - о матче с «Акроном»: «Не играли сразу несколько ключевых футболистов – Соболев, Николсон, Селихов, я»

Форвард «Спартака» Квинси Промес высказался о провальном матче команды против «Акрона». «Красно-белые» проиграли со счётом 1:2 и вылетели из Кубка России.

«В Кубке не играли сразу несколько ключевых футболистов – Соболев, Николсон, Селихов, я. Многих не было, даже Джикия не выходил на поле. Это не оправдание, но в понедельник мы должны быть более подготовленными к матчу с «Краснодаром», - сказал Промес клубной пресс-службе. Видео вышло на канале «красно-белых» в YouTube.

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдёт в понедельник, 24 апреля. Стартовый свисток футболисты услышат в 19:00 по московскому времени.