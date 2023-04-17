«Беспокоюсь за Зиньковского» — Шалимов

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре нападающего «Спартака» Антона Зиньковского.

«Беспокоюсь за Зиньковского — нравится этот игрок, хорошо к нему отношусь. Но такое впечатление, что ему дали индивидуальную программу, выглядит Антон тяжело, как будто лишний вес», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи.

После 23 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 45 набранных очков.