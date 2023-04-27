Рианчо: «Главное, чтобы игроки и руководство не перестали доверять Абаскалю»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Надеюсь, после победы над «Краснодаром» результаты «Спартака» улучшатся и спад прекратится. Самое главное, чтобы игроки и руководство клуба не переставали доверять Абаскалю», — заявил испанский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, проблема тренеров заключается в оценке их деятельности по результатам, поскольку на промежуточные итоги работы никто не смотрит. Также Рианчо считает, что критика не сломает Гильермо Абаскаля, отметив при этом, что без доверия руководства клуба наставник быстро погаснет.

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед началом нынешнего сезона. «Спартак» находится на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 48 очков.