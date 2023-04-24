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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой обратился к арбитрам: «Остановитесь!» эксклюзив

24 Апреля 2023 • 13:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
1 2.00 X 3.85 2 3.80
Через 3 ч. 54 мин.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» обратился к российским арбитрам после второго игрового дня 24-го тура РПЛ.

«Остановитесь! Судьи! Это бред какой-то. Вы уже защитникам не даёте вообще никакого шанса. Такое ощущение, что он должен сказать: «Бегите, забивайте, только ногу не подставляйте, я не буду вас трогать». Это смешно! «Химки» мы смотрели. Защитник хочет мяч отнять, человек подставляет ногу и падает. Что должен защитник-то сделать?

Проблема не в судьях, а в том, что в футбол никто из них не играл. А они судят по книгам», — сказал Мостовой.

Напомним, по итогам 24-го тура в семи матчах из восьми было назначено 9 пенальти. По этому показателю нынешний сезон повторил рекорд 21-го тура сезона-2005, тогда тоже было назначено 9 пенальти.

Сегодня, 24 апреля, в матче «Спартак» - «Краснодар» может быть побит и этот рекорд. Смотреть текстовую трансляцию можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Судьи РПЛ
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