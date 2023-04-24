Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» обратился к российским арбитрам после второго игрового дня 24-го тура РПЛ.

«Остановитесь! Судьи! Это бред какой-то. Вы уже защитникам не даёте вообще никакого шанса. Такое ощущение, что он должен сказать: «Бегите, забивайте, только ногу не подставляйте, я не буду вас трогать». Это смешно! «Химки» мы смотрели. Защитник хочет мяч отнять, человек подставляет ногу и падает. Что должен защитник-то сделать?

Проблема не в судьях, а в том, что в футбол никто из них не играл. А они судят по книгам», — сказал Мостовой.

Напомним, по итогам 24-го тура в семи матчах из восьми было назначено 9 пенальти. По этому показателю нынешний сезон повторил рекорд 21-го тура сезона-2005, тогда тоже было назначено 9 пенальти.

Сегодня, 24 апреля, в матче «Спартак» - «Краснодар» может быть побит и этот рекорд. Смотреть текстовую трансляцию можно здесь.