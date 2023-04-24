Голкипер «Краснодара» Сафонов поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги, в котором «быки» на выезде сыграют против московского «Спартака».

Вратарь отметил, что на «Спартак» намного легче настраиваться, ведь столичный клуб идёт в лидерах турнирной таблицы.

«Ожидаю тяжелый матч, так как соперник вылетел из Кубка России и захочет исправиться. Настраиваемся на позитивный результат», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Поединок состоится сегодня, 24 апреля, на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице.