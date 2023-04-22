Сафонов — об отказе сборной России от турнира Центральной Азии: «Поеду в отпуск, но с удовольствием сыграл бы там»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов высказался об отказе национальной команды принимать участие в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА), который пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте.

Сафонов признался, что с радостью бы принял участие в этом турнире, отметив при этом, что так как его для сборной России не будет, говорить об этом сейчас нет никакого смысла.

«Первая моя мысль, когда узнал новость: «Ну поеду в отпуск». Вот и всё. К концу сезона все уставшие. Когда на кону товарищеский турнир, всегда есть мысль: а зачем он нужен? Был бы турнир — поехали бы играть», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что причиной отказа — большая нагрузка на игроков.

Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела 26 марта против Ирака, в котором одержала победу со счётом 2:0.