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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Ростов» играет не так ярко, но они выжимают максимум»

23 Апреля 2023 • 15:34 Комментировать
Урал
1:3
Ростов
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Российский тренер Сергей Балахнин оценил результаты «Ростова» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Команда целый сезон проводит на стабильном уровне. «Ростов» играет не так ярко, но они выжимают максимум из того, что есть. По уровню «Ростов» слабее конкурентов. «Спартак» пока проваливает весеннюю часть, но по уровню они сильнее «Ростова», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

После 24 туров «Ростов» сохранил второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. Ближайшим преследователем команды Валерия Карпина является «Спартак», у которого на четыре балла меньше, но есть матч в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Сергей Балахнин
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