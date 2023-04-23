Балахнин: «Ростов» играет не так ярко, но они выжимают максимум»

Российский тренер Сергей Балахнин оценил результаты «Ростова» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Команда целый сезон проводит на стабильном уровне. «Ростов» играет не так ярко, но они выжимают максимум из того, что есть. По уровню «Ростов» слабее конкурентов. «Спартак» пока проваливает весеннюю часть, но по уровню они сильнее «Ростова», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

После 24 туров «Ростов» сохранил второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. Ближайшим преследователем команды Валерия Карпина является «Спартак», у которого на четыре балла меньше, но есть матч в запасе.