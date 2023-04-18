Первый среди равных: Кто займёт второе место в Российской премьер-лиге

После 23 туров борьба за второе место в Российской премьер-лиге обострилась до предела. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто финиширует вслед за «Зенитом» в таблице.

Второе место в Премьер-лиге ничего не даёт, кроме какого-то личного удовлетворения. И всё же лучше быть вице-чемпионами страны, чем бронзовыми призёрами или вообще оказаться вне тройки. Хотя «Спартак» и ЦСКА скорее предпочтут завоевать Кубок России, но всё же и второе место упускать не хотят.

За семь туров до конца чемпионата осталось три претендента на второе место:

Клуб Очки Голы Разница «Ростов» 46 40-30 +10 «Спартак» 45 50-28 +22 ЦСКА Москва 44 42-21 +21

Остальные команды явно уже не поборются за второе место. «Динамо» отстаёт от дончан на семь очков, «Краснодар» – на восемь, «Ахмат» – на девять. Математически отыграть отставание возможно, но сложно себе представить, что на финише провалятся все три главных претендента.

Борьба обещает быть интересной, причём она будет не только заочной, но и очной. В 25-м туре «Спартак» примет «Ростов», в 28-м состоится главное московское дерби, а в последнем игровом дне подопечные Валерия Карпина отправятся на выезд к «армейцам». Эти матчи будут иметь значение, ведь при равенстве очков именно очные встречи будут играть первостепенную роль. Пока что команды играли так:

«Ростов» – ЦСКА – 0:0;

ЦСКА – «Спартак» – 2:2;

«Ростов» – «Спартак» – 4:2.

Если предположить, что все три команды завершат чемпионат с одинаковым количеством баллов, то пока их таблица выглядит следующим образом:

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Клуб Очки Победы Голы Разница «Ростов» 4 1 4-2 +2 ЦСКА Москва 2 0 2-2 0 «Спартак» Москва 1 0 4-6 -2

При равенстве очков места определяются по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей), по наибольшему числу побед во всех матчах, по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах, по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. Несложно посчитать, что «Спартаку» необходимо обыгрывать тот же «Ростов» в том числе и для того, чтобы улучшить ситуацию дополнительных показателей.

Вообще календарь оставшихся игр может серьёзно повлиять на исход борьбы за второе место.

«Ростов» «Спартак» ЦСКА 24 «Урал» (г) «Краснодар» (д) «Локомотив» (д) 25 «Спартак» (г) «Ростов» (д) «Ахмат» (г) 26 «Факел» (д) «Зенит» (г) «Оренбург» (д) 27 «Сочи» (г) «Химки» (г) «Торпедо» (д) 28 «Краснодар» (г) ЦСКА (д) «Спартак» (г) 29 «Ахмат» (д) «Пари НН» (д) «Краснодар» (г) 30 ЦСКА (г) «Крылья Советов» (г) «Ростов» (д)

На самом деле, даже сложно сказать, у кого расписание на оставшиеся матчи проще. Всем предстоят игры с «Краснодаром». Если у «Ростова» и ЦСКА по одному сопернику из тех, кто борется за выживание, то у «Спартака» таких двое, причём, в отличие от обоих соперников «красно-белых», выезд в Санкт-Петербург, где уж точно сложно рассчитывать на набранные очки. При этом у «Ростова» есть преимущество перед московскими командами. «Спартак» проведёт ещё как минимум 1 матч в Кубке России, а ЦСКА – 3.

Назвать фаворита в борьбе за второе место сложно. Наверное, с учётом набранной формы, фаворитом скорее выглядит ЦСКА. «Спартак» буксует и смотрится совсем неуверенно, а у «Ростова» всё же посложнее календарь с пятью гостевыми матчами на финише. Правда, против «армейцев» может сыграть как раз Кубок, на который наверняка делается первостепенная ставка, как-никак это полноценный трофей. И всё же «армейцам» точно под силу забраться на второе место, тем более что Владимир Федотов прекрасно знает, как это делается.

Роман Андреев