Первый среди равных: Кто займёт второе место в Российской премьер-лиге

После 23 туров борьба за второе место в Российской премьер-лиге обострилась до предела. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто финиширует вслед за «Зенитом» в таблице.
Второе место в Премьер-лиге ничего не даёт, кроме какого-то личного удовлетворения. И всё же лучше быть вице-чемпионами страны, чем бронзовыми призёрами или вообще оказаться вне тройки. Хотя «Спартак» и ЦСКА скорее предпочтут завоевать Кубок России, но всё же и второе место упускать не хотят.
За семь туров до конца чемпионата осталось три претендента на второе место:
|«Ростов»
|46
|40-30
|+10
|«Спартак»
|45
|50-28
|+22
|ЦСКА Москва
|44
|42-21
|+21
Остальные команды явно уже не поборются за второе место. «Динамо» отстаёт от дончан на семь очков, «Краснодар» – на восемь, «Ахмат» – на девять. Математически отыграть отставание возможно, но сложно себе представить, что на финише провалятся все три главных претендента.
Борьба обещает быть интересной, причём она будет не только заочной, но и очной. В 25-м туре «Спартак» примет «Ростов», в 28-м состоится главное московское дерби, а в последнем игровом дне подопечные Валерия Карпина отправятся на выезд к «армейцам». Эти матчи будут иметь значение, ведь при равенстве очков именно очные встречи будут играть первостепенную роль. Пока что команды играли так:
«Ростов» – ЦСКА – 0:0;
ЦСКА – «Спартак» – 2:2;
«Ростов» – «Спартак» – 4:2.
Если предположить, что все три команды завершат чемпионат с одинаковым количеством баллов, то пока их таблица выглядит следующим образом:
|«Ростов»
|4
|1
|4-2
|+2
|ЦСКА Москва
|2
|0
|2-2
|0
|«Спартак» Москва
|1
|0
|4-6
|-2
При равенстве очков места определяются по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей), по наибольшему числу побед во всех матчах, по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах, по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах. Несложно посчитать, что «Спартаку» необходимо обыгрывать тот же «Ростов» в том числе и для того, чтобы улучшить ситуацию дополнительных показателей.
Вообще календарь оставшихся игр может серьёзно повлиять на исход борьбы за второе место.
|24
|«Урал» (г)
|«Краснодар» (д)
|«Локомотив» (д)
|25
|«Спартак» (г)
|«Ростов» (д)
|«Ахмат» (г)
|26
|«Факел» (д)
|«Зенит» (г)
|«Оренбург» (д)
|27
|«Сочи» (г)
|«Химки» (г)
|«Торпедо» (д)
|28
|«Краснодар» (г)
|ЦСКА (д)
|«Спартак» (г)
|29
|«Ахмат» (д)
|«Пари НН» (д)
|«Краснодар» (г)
|30
|ЦСКА (г)
|«Крылья Советов» (г)
|«Ростов» (д)
На самом деле, даже сложно сказать, у кого расписание на оставшиеся матчи проще. Всем предстоят игры с «Краснодаром». Если у «Ростова» и ЦСКА по одному сопернику из тех, кто борется за выживание, то у «Спартака» таких двое, причём, в отличие от обоих соперников «красно-белых», выезд в Санкт-Петербург, где уж точно сложно рассчитывать на набранные очки. При этом у «Ростова» есть преимущество перед московскими командами. «Спартак» проведёт ещё как минимум 1 матч в Кубке России, а ЦСКА – 3.
Назвать фаворита в борьбе за второе место сложно. Наверное, с учётом набранной формы, фаворитом скорее выглядит ЦСКА. «Спартак» буксует и смотрится совсем неуверенно, а у «Ростова» всё же посложнее календарь с пятью гостевыми матчами на финише. Правда, против «армейцев» может сыграть как раз Кубок, на который наверняка делается первостепенная ставка, как-никак это полноценный трофей. И всё же «армейцам» точно под силу забраться на второе место, тем более что Владимир Федотов прекрасно знает, как это делается.
Роман Андреев
2. сиськи
3. хрюнделя
... скриньте.. А-ха-ха-ха! )))
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