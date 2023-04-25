Камоцци: «Абаскаль должен доработать контракт до конца»

Бывший советник Леонида Федуна, в прошлом возглавлявшего «Спартак» в качестве президента и владельца клуба, Франко Камоцци, считает, что испанский специалист Гильермо Абаскаль, возглавивший клуб прошлым летом, должен доработать свой контракт до конца. Он впечатлен тем, как играет при Абаскале «Спартак».

- «Спартак» победил, это самое главное. Что касается Гильермо Абаскаля, то он должен доработать свой контракт до конца, - заявил Камоцци в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сыграет с «Ростовом».