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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Абаскаль должен доработать контракт до конца»

25 Апреля 2023 • 06:29 Комментировать
Спартак Москва
4:3
Краснодар
окончен

Бывший советник Леонида Федуна, в прошлом возглавлявшего «Спартак» в качестве президента и владельца клуба, Франко Камоцци, считает, что испанский специалист Гильермо Абаскаль, возглавивший клуб прошлым летом, должен доработать свой контракт до конца. Он впечатлен тем, как играет при Абаскале «Спартак».

- «Спартак» победил, это самое главное. Что касается Гильермо Абаскаля, то он должен доработать свой контракт до конца, - заявил Камоцци в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сыграет с «Ростовом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци Гильермо Абаскаль
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